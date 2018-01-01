تعرف على موهبة "نيكول كيدمان" وولعها بأكل الحشرات!!

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018 الساعة 18:00 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز

يتميز مشاهير الفن في جميع أنحاء العالم بعادات غريبة لا يتوقعها محبوهم وعشاق فنهم.

وكشفت نيكول كيدمان، فنانة هوليوود الحاصلة على أرفع جوائز الفن السابع في العالم، عن موهبة سرية (مقززة)، في مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair"، ضمن برنامج تجريبي جديد حمل عنوان (مسرح المواهب السرية).

واستعرضت كيدمان إحدى "مواهبها" السرية المحببة بتناولها لمجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلي.

وأشارت الممثلة الأسترالية إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة منهم.


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