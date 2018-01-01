تركيا الأعلى عالميًا في أسعار المحروقات

جهينة نيوز

شهدت الفترة الأخيرة زيادة أسعار المحروقات في تركيا عدة مرات ليسجل لتر البنزين مؤخرًا 6 ليرات تركية، فضلًا عن زيادة سعر لتر وقود الديزل إلى 5.24. بهذا تكون تركيا الأعلى عالمياً من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

وذكرت جريدة (جمهوريت) التركية أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات جعلت تركيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث ارتفاع سعر لتر البنزين والنظائر الأخرى من المحروقات، بعد وصول سعر لتر البنزين الواحد إلى 6 ليرات، وزيادة سعر لتر وقود الديزل بنحو 10 قروش، مقارنة بمتوسط دخل المواطنين.

وبحسب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وصل سعر لتر بنزين 95 عند 5.78 ليرة تركية، بينما سجل لتر وقود الديزل 5.24 ليرة تركية. بينما سجلت الأسعار ارتفاعًا أكبر في بعض المناطق النائية بسبب بعد المسافة؛ فسجلت مدينة حكاري في جنوب تركيا 6.02 ليرة تركية للتر البنزين، و5.51 ليرة تركية للتر الديزل.

بهذا يكون ملء خزان الوقود سعة 55 لتر من البنزين 317.9 ليرة تركية داخل مدينة إسطنبول، أمَّا مدينة حكاري فقد سجل ملء خزان الوقود 331.1 ليرة تركية.

وتشير التقارير العالمية إلى أن أسعار المحروقات في تركيا تعتبر الأعلى سعرًا مقارنة بمتوسط دخل المواطنين، حول العالم. فقد سجلت الزيادة الأخيرة وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، 1.52 دولار للتر البنزين 95 في إسطنبول، و1.59 دولار لفئة الوقود نفسه في مدينة حكاري.

بينما سجلت فنزويلا أكبر منتجي البترول حول العالم، أرخص سعر للمحروقات، تليها المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركمانستان.

وبحسب موقع “GlobalPetrolPrice.com” فإن أيسلندا تعتبر الأعلى سعرًا للمحروقات بـ2.07 دولار للتر، بعدها النرويج، وموناكو، وهونج كونج، إلا أن تلك الدول تتميز بارتفاع متوسط دخل المواطنين مقارنة بتركيا.

يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في أيسلندا 60.000 دولار سنويًا، وفي النرويج 70.000 دولار سنويًا، وفي هونج كونج 45.000 دولار أمريكي؛ أمَّا تركيا فيصل نصيب الفرد من الدخل القومي نحو 10.000 دولار أمريكي، لذلك تعتبر تركيا الأعلى سعرًا في أسعار الوقود.

وبحسب المعطيات التي قدمها خبير الضرائب أوزان بينجول، فإن متوسط سعر لتر البنزين في تركيا نحو 5.85 ليرة تركية، منها 0.89 ليرة تركية ضريبة قيمة مضافة، و2.37 ليرة تركية ضريبة استهلاك خاص، أي أن الضرائب المفروضة على البنزين تعادل نحو 55.7% من قيمته.

أمَّا وقود الديزيل الذي يسجل اللتر الواحد منه 5.32 ليرة تركية، بتسجل الضرائب 2.60 ليرة تركية منه، أي ما يعادل 48.8% من قيمته.

المصدر زمان التركية