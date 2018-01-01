نيللي كريم تنفي زواجها من رجل أعمال مصري

جهينة نيوز

نفت الممثلة المصرية نيللي كريم ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن زواجها سرا من رجل أعمال مصري.

أكد مصدر مقرب من نيللي كريم لـ"سبوتنيك"، أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وانتشرت شائعات عن زواج نيللي كريم من أحمد أبو هشيمة، مالك شركة "المصريين" للحديد، بعد أن حضرا سويا حفل زفاف ابنته المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، الذي أقيم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت نيللي كريم متزوجة من أخصائي التغذية، الدكتور هاني أبو النجا، ووقع الطلاق بينهما في عام 2015، بعد زواج دام 11 عاما، وأثمر عن طفلتين، هما سيليا وكندة.