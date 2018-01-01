السعودية: نحو 107 مليار دولار تسويات مكافحة الفساد

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018 الساعة 17:51 | سياسة, عربي

السعودية: نحو 107 مليار دولار تسويات مكافحة الفساد

جهينة نيوز

قال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الثلاثاء إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وقال في بيان إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بينهم 56 ما زالوا موقوفين.

تسويات حملة الفساد في السعودية تعادل نحو 107 مليارات دولار.

وأضاف أن التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في إطار حملة ضد الفساد في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.


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