مكالمات الفيديو على "إنستغرام"!

جهينة نيوز

أشار تقرير جديد إلى أن إنستغرام قد تطلق قريبا ميزة مكالمات الفيديو في تطبيقها عبر أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

ووفقا للمعلومات فإن ميزة إنستغرام الشبيهة بأداة سناب شات، ستظهر من خلال خدمة الرسائل المباشرة على التطبيق.

وأشار موقع "WABetaInfo" إلى أن خيار دردشة الفيديو سيظهر فقط ضمن محادثات إنستغرام الموجودة مسبقا، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي فيسبوك، الشركة الأم، إلى دفع المستخدمين نحو مزيد الانخراط في أنشطة التطبيق.

كما نشر الموقع ضمن تقريره صورة تظهر رمز مكالمة الفيديو في الجزء العلوي الأيسر من رسائل التطبيق المباشرة.

وقال متحدث باسم إنستغرام في تعليقه على سؤال موقع "TechCrunch" المتخصص في الأخبار التقنية، بشأن هذه الميزة الجديدة: "لا نعلق على الشائعات والتكهنات"، في حين يعتقد المتابعون أن الميزة قيد التطوير.

يذكر أن إنستغرام تتيح بالفعل إمكانية إجراء محادثات الفيديو وذلك عبر البث المباشر، والذي سجل 17 مليون دردشة فيديو باستخدام التطبيق في عام 2017.

المصدر: ديلي ميل