الكشف عن عدد قتلى الجنود الاتراك في عملية عفرين!

جهينة نيوز

كشف وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي عن عدد الجنود الاتراك الذين قتلوا في العملية العسكرية التي تشنها بلاده ضد "الاكراد" شمال سوريا.

وقال جانيكلي: أن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية على منطقة عفرين شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 29 جنديا من القوات التركية، و649 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين"، مؤكدا أن الأسلحة التي تستخدمها تركيا في العملية صناعة تركية 100 في المئة.

وأضاف: في كلمة أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، "أؤكد لكم أنه لا توجد خسائر بشرية بين المدنيين خلال عملية عفرين، والعملية متواصلة بشكل جيد، وحصدنا خلالها أرواح 649 إرهابيا، وقتل 29 من قواتنا خلالها" حسبما أفادت "سبوتنيك".

وأكد الوزير أن أنقرة على تواصل دائم مع موسكو بشأن العملية. وقال "نستمر بالاتصال الوثيق مع روسيا. إننا نشرح باستمرار أعمالنا المتصلة بعملية غصن الزيتون".

وقال "بعض الناس داخل تركيا تدعم الإرهابيين وينشرون افتراءاتهم وأكاذيبهم، وإننا نؤكد أن عملية غصن الزيتون ضد الإرهابيين في عفرين، وهي أيضا ضد داعميهم داخل تركيا"، على حد تعبيره.