الطيران التركي يلقي مناشير على مدينة عفرين ماذا كتب فيها!؟

جهينة نيوز

أسقط الطيران التركي اليوم الثلاثاء مناشير على مدينة عفرين وضواحيها في محافظة حلب .

وحذرت المناشير، الأهالي من تطوع الشباب الكردي في وحدات حماية الشعب. بحسب مراسل RT.

وجاء فيها: "حان الوقت لإنهاء انتهاكات ومظالم الإرهابيين من عناصر منظمات بي.بي.كا واي.دي وواي.بي.جي، والدواعش الإرهابية"، وتابع: "لا تسمحوا إخواننا الكرام باستغلال أبنائكم وتحطيم دياركم ومستقبلكم".

وأطلقت تركيا السبت 20 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون"