عون يدعو للحفاظ على الاستقرار بعد احتجاجات على كلام وزير الخارجية لرئيس البرلمان!

جهينة نيوز

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء الزعماء السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية استقرار وأمن البلاد بعد خلاف سياسي كان وزير الخارجية جبران باسيل وصهر عون طرفا فيه وأدى لاحتجاجات في الشارع.

وأشعل أنصار رئيس البرلمان نبيه بري النيران في إطارات سيارات وأغلقوا الطرق يوم امس الاثنين احتجاجات على تصريحات لباسيل وصف فيها بري بأنه ”بلطجي“.

وفي إحدى الوقائع اندلع إطلاق نار قرب مكاتب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون بشرق بيروت. وتبادل التيار وحركة أمل التي يتزعمها بري الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الحادث.

وقال عون في بيان ”إن ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ (سابق)“.