عون يدعو للحفاظ على الاستقرار بعد احتجاجات على كلام وزير الخارجية لرئيس البرلمان!

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018 الساعة 15:31 | سياسة, عالمي

عون يدعو للحفاظ على الاستقرار بعد احتجاجات على كلام وزير الخارجية لرئيس البرلمان!

جهينة نيوز

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء الزعماء السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية استقرار وأمن البلاد بعد خلاف سياسي كان وزير الخارجية جبران باسيل وصهر عون طرفا فيه وأدى لاحتجاجات في الشارع.

وأشعل أنصار رئيس البرلمان نبيه بري النيران في إطارات سيارات وأغلقوا الطرق يوم امس الاثنين احتجاجات على تصريحات لباسيل وصف فيها بري بأنه ”بلطجي“.

وفي إحدى الوقائع اندلع إطلاق نار قرب مكاتب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون بشرق بيروت. وتبادل التيار وحركة أمل التي يتزعمها بري الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الحادث.

وقال عون في بيان ”إن ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ (سابق)“.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا