مانشستر سيتي يستكمل ضم لابورت في صفقة قياسية!

جهينة نيوز:

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المدافع الفرنسي إيمريك لابورت من أتليتيك بيلباو الإسباني اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحف بريطانية أن لابورت أصبح أغلى لاعب في تاريخ سيتي بعدما انضم مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار).

وسيستمر لابورتي (23 عاما) في صفوف تشكيلة المدرب بيب غوارديولا حتى 2023.

وفي ظل تعدد إصابات القائد فينسن كومباني وعدم اقتناع جوارديولا بالمدافع إيلياكيم مانجالا أراد المدرب الإسباني تعزيز الدفاع بلاعب آخر لينافس نيكولاس أوتامندي وجون ستونز.

وكان لابورت، الذي يجيد اللعب بقدمه اليسرى، عنصرا ثابتا مع بيلباو منذ موسم 2012-2013 وفاز معه بكأس السوبر الإسبانية في 2015.