تعرّف على أغرب حفلات الزفاف من حول العالم!

جهينة نيوز:

من أغرب حفلات الزفاف من حول العالم، التي أقيمت في السنوات الأخيرة، بحسب موقع سيدتي:

1. أقام عروسان أستراليان حفل زفافهما تحت الماء، واحتفل الغواصان "سابرينا ماير" و "روبرت هوسار" بحفل الزفاف مع مجموعة من الغواصين.

2. احتفل عروسان أمريكيان بحفل زفافهما في عام 2009 في الفضاء الخارجي، على متن طائرة "بوينغ" معدلة، لتتلاءم مع أجواء الفضاء.

3. شارك عالم الطبيعة "كاسي أندرسون" والممثلة "ميسي بايل" حفل زفافهما مع دب ضخم يصل وزنه إلى أكثر من 400 كيلوغرام، والذي مثل دور "الإشبين" في حفل الزفاف الذي أقيم عام 2012.

4. لم يجد هذان الزوجان مكاناً أفضل لإقامة حفل زفافهما من الجبال الجليدية في ألاسكا، والتي تقل درجة الحرارة فيها عن 10 درجات تحت الصفر.

5. بعد مراسم زفاف على قمة جبلية تكسوها الثلوج، احتفل العروسان بلحظاتهما الأولى كزوجين بالتزلج على الجليد.

6.احتفل عروسان بحفل زفافهما في الجو داخل المنطاد.