اختبار للتعاقد مع 282 سيدة للعمل في وحدات الصناعات الريفية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اجراء اختبار للتعاقد مع 282 سيدة من الفئة الرابعة حملة وثيقة اتمام مرحلة التعليم الابتدائي أو شهادة محو الأمية للعمل لدى وحدات الصناعات الريفية في عدد من المحافظات وذلك بموجب صكوك استخدام سنوية.

ووفق إعلان الوزارة يبدأ تقديم الاوراق الثبوتية المطلوبة الى ديوان الوزارة اعتبارا من الاحد ال 25 من شباط المقبل وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس ال 15 من آذار المقبل.

وأشار البيان إلى أن نصف العدد المطلوب خصص لذوي الشهداء والمصابين بعجز تام حيث تخضع المتقدمات المقبولات الى اختبار عملي مجموع درجاته 85 درجة ويشترط للنجاح فيه الحصول على 60 درجة وتعطى 15 درجة لمعامل التثقيل استنادا الى شهادة قيد العمل.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير التنمية الريفية في الوزارة بهاء الخوري أن الهدف من تعيين هذا العدد من السيدات هو الحفاظ على حرفة صناعة السجاد التراثية اضافة الى ضمان استمرار عمل هذه الوحدات.

وأشار الخوري إلى أن عدد وحدات الصناعات الريفية في المحافظات يصل إلى 179 وحدة خرج عدد منها عن الخدمة جراء ظروف الحرب الارهابية على سورية ويعمل منها حاليا نحو 50 وحدة.