انسحاب أحد وفود "المعارضة السورية" من مؤتمر سوتشي بسبب؟

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم وفد "الفصائل المسلحة" إلى أستانا، عضو المجلس الأعلى ل "الجيش الحر" أيمن العاسمي اليوم الثلاثاء أن الجانب الروسي لم يلب مطالب وفد المعارضة بشكل كامل ولذلك اتخذ الوفد قرار عدم المشاركة في المؤتمر.

وقال العاسمي، لوكالة سبوتنيك: "كان الوقت قد انتهى وبدأ المؤتمر ولم نلق معاملة جيده ولم تلب مطالب الوفد بشكل كامل، وهذا أثر على عملية المرونة في التعامل مع الواقع المتأزم أصلاً".

وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، لليوم الثاني على التوالي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار " السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك. ويشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.