انسحاب أحد وفود "المعارضة السورية" من مؤتمر سوتشي بسبب؟

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018 الساعة 13:56 | سياسة, محلي

انسحاب أحد وفود

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم وفد "الفصائل المسلحة" إلى أستانا، عضو المجلس الأعلى ل "الجيش الحر" أيمن العاسمي اليوم الثلاثاء أن الجانب الروسي لم يلب مطالب وفد المعارضة بشكل كامل ولذلك اتخذ الوفد قرار عدم المشاركة في المؤتمر.

وقال العاسمي، لوكالة سبوتنيك: "كان الوقت قد انتهى وبدأ المؤتمر ولم نلق معاملة جيده ولم تلب مطالب الوفد بشكل كامل، وهذا أثر على عملية المرونة في التعامل مع الواقع المتأزم أصلاً".

وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، لليوم الثاني على التوالي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار " السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك. ويشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.


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  1. 1 عدنلن احسان - امريكا
    30/1/2018
    14:44
    حجج غير مقنعة ومثيره للسخريه / ومره ثانيه روح فاوض الروس؟!
    حجج المتحدث باسم وفد "الفصائل المسلحة" إلى أستانا، عضو المجلس الأعلى ل "الجيش الحر " أيمن العاسمي غير منطقيه ومثيره للسخريه : (١) أن الجانب الروسي لم يلب مطالب وفد المعارضة بشكل كامل....اذا( ماهي المطالب التي طلبتها من الروس ) (٢) ولم نلق معاملة جيده .....( يمكن قصده بالاستقبال وحجز الفنادق ) وهاي م، مشكله . (٣) ولم تلب مطالب الوفد بشكل كامل، ( يمكن الوفد محسب حاله بجنيف ) ؟ والنتيجه ان هذا الاهمال أثر على عملية المرونة في التعامل مع الواقع المتأزم أصلاً"..... طيب نصيحه مره ثانيه ... روح فاوض الروس .. ..او انضم لمنصة موسكو . لتتحقق طلبالتك . .ومره ثانيه ... جيب الكلاشينكوف معك .. ..

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