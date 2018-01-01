أبراج يوم الثلاثاء 2018/1/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٣٠/١: متردد بالحزم صادق ومخلص اغلب الأحيان يقدم مساعدات للجميع علاقاته مميزة حالم وخيالي يسعى للكمال يحب الحرية والعدل دائما، قد يصطدم بالواقع بسبب صراحته

يكون عندك قدرة على فهم مشاعر الاخرين سواء الاصدقاء او الاحبة، مشاكل مادية ومجازفات هامة بالعمل، مسؤوليات واعباء عائلية وضغوطات فكرية تؤدي لحلول بمشاكله بين الشهر الثاني والثالث، الخامس والتاسع نجاحات نجاحات وانهاء للمشاكل، سنة مميزة

الحمل: في النصف الاول من النهار تهتم بمشروع منزلي او تتلقى زيارة تتعلق بهذا الامر او يطرأ تغيير بشان عائلي، من بعد الظهر تبدو مستفيدا من محيطك ببعض الفرص المتاحة تستعد لانطلاقة جديدة وتحول احلامك الى واقع، تزداد شعبيتك موهبة جديدة علاقات مع الزملاء او سهرة ولقاءات وخبر يخص اولاد او تغيير اقامة

الثور: حركة وتنقل من الصباح او تنخرط في مجموعة جديدة او تهتم بشخص مقرب، ظهرا تبدل بعادات لك او يطرا تاجيل او عرقلة، قم بعمل لوحدك، انتبه من مواجهة عائلية لا تنقصك الحجج، مطلوب منك ان تقوم بنقاشات وتتغلب على اي صعوبة وتقدر الاخرين وتساعد نفسك على الشفاء

الجوزاء: يحالفك الحظ قبل الظهر او عرض يتعلق باتصالات مالية وتكون النتيجة ايجابية، بعد الظهر تترك أثر إيجابي اين ما ذهبت، تتكلف بمهمة لتقرب وجهات النظر او سفر قصير اترك الاحتمالات مفتوحة لتحل بعض مشاكلك واوضاعك

السرطان: القمر ببرجك حتى المساء، تزداد شعبيتك وتعمل في مجموعة تفرح بما تفعل، مساء تعيد النظر بوضع ودراسة امر قديم وتعود عن قرار اتخذته في وقت غير مناسب، قد يتعلق الامر بمال او هدية او بتمويل او عائدات، اذا شعرت بالوحدة اذهب لزيارة الاحبة وخاصة في تصفية الخلافات

الاسد: حافظ على متانة اعصابك ولا تاخذ قرارات لا تناسب مصالحك، بوصول القمر لبرجك مساء تنتصر على الخصوم تهدأ الالام والمشقات، تكون واعيا لما يدور حولك، تختفي الانفعالات، مساءا جوك جيد وتحسن على صعيد الصحة

العذراء: مشاركة جماعية قبل الظهر تترك انطباع جيد وبانتقال القمر لبرج الاسد يجب ان تكون واعيا، يكثر العمل ويدفعك الواقع ان تتخلى عن بعض اهدافك لذلك خفف من الوساوس وتسلح بالعقل، عوض عن هذه الاشياء واظهر قدراتك، انتبه من المحتالين ولا تبدا بشيء جديد، اضبط نفسك

الميزان: قبل الظهر النهار عادي احتمال فشل يلاحقك وخاصة على صعيد العمل، انتبه من انتقادات انتبه لا تغضب وكن حذرا فانت تحرق الاخضر واليابس، استعمل الديبلوماسية بانتقال القمر لبرج الاسد، تزداد نشاطاتك شجاعتك تحقق دعوات ولقاءات، علاقاتك جيدة مع العائلة والاصدقاء والمعارف، بيع وشراء وتكون من المحظوظين بعد الظهر

العقرب: في النصف الاول من النهار تحدد الخسائر وتتحفظ أمام بعض العمليات المالية المشتركة، تتحسن الصحة، القمر ببرج الاسد في الفترة القادمة تستفيد على صعيد الحركة وعلى صعيد الاتصالات تتخطى العرقلات وتقوى، تسوي مسالة قديمة، يصعب عليك الاحتفاظ باموالك، الحظ الاوفر يكون بانتقال القمر للاسد بقضايا تتعلق بالعمل، تبدو الفترة القادمة فيها عمليات تتعلق بالمسؤولين

القوس: ثمار جهود سابقة مجالات قانونية حكومية، تصل لتسوية على صعيد مال مشترك، تعيش تغيير حدث جديد بانتقال القمر للاسد، اوراق معاملات زوار ، تعامل مع الطرف الاخر، عملية فيها ترتيب وتنسيق من جديد

الجدي: انتبه في النصف الاول من النهار من المشاحنة مع شريك واصل مساعيك واحط الشريك بالاهتمام، مساء ثمار جديدة وامور قانونية تتوصل لتسوية توظف مواهبك، تزداد فواتيرك واستحقاقاتك

الدلو: قبل الظهر لا يكون عندك حل وسط تكره المضايقة من اي شخص، عمل كثير وتراكم اعمال، الجميع يحبون ان يساعدوك لكن انت لست قادر على مساعدة نفسك، تتزاحم البرامج عليك، رتب اوضاعك، مساء امور فيها شراكة واولويات تعاون تتجاوب مع الشركاء، انتبه من ابتزاز عاطفي

الحوت: ساعات قبل الظهيرة تحمل لك قرارات مهمة، الحظ لجانبك لكن ترى ردات فعل سلبية وبانتقال القمر للاسد تتحاصر اعمالك مع احتمال تأجيل، تخضع لاختيار، تضطر لبعض التنازلات راقب صحتك وغذائك، انتبه لمظهرك عمل جديد وتراكم اعمال، اليومان القادمان فيهما عمل كثير