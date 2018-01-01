هل تعلم من هو هذا الشخص صاحب الصورة.؟

جهينة نيوز

نشرت ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صورة مفاجأة وصادمة لوالدها وهو ملتح, و لم يتعرف عليه الكثيرين رغم انه من الشخصيات المشهورة.

وظهر على صورة الوليد بن طلال علامات الارهاق والتعب، بالاضافة الى نحافة وشحوب في وجهه، وعلامات الحزن بادية عليه، وذلك بعد الافراج عنه يوم امس السبت.

وأعربت ابنته عن سعادتها بالإفراج عنه، في قضايا الفساد المتهم فيها، في أول رد فعل من أحد أفراد أسرته، وغردت ريم ابنة الوليد عبر حسابها على "تويتر": "لقد أضئت العالم، أنت عالمي".

وكان الوليد بن طلال من أبرز الشخصيات الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، والذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

وقال مصدر حكومي، أمس السبت، إنه تم الإفراج عن الوليد، بعد حوالى ثلاثة أشهر، بعدما وقع اتفاقا ماليا لم يكشف عنه مع السلطات السعودية.

وأشار مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، ان "النائب العام وافق صباح اليوم على التسوية مع الأمير الوليد بن طلال".

ويندرج الوليد بن طلال من بين أغنى الناس في العالم، بامتلاكه لثروة تقدر بـ 18.7 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية