تفاصيل مقتل و جرح عشرات الارهابيين و من بينهم ارهابي اردني رفيع المستوى

جهينة نيوز

فجر مجهولون سيارة مفخخة بحاجز للعصابات الارهابية في على مفرق بلدة المسيفرة شرق محافظة درعا مما أدى الى مقتل 10 ارهابيين على الاقل و جرح اكثر من عشرين ارهابي من جبهة النصرة الارهابية.

و أفادت تقارير أهلية و مصادر اعلامية معارضة عن مقتل الارهابي الاردني البارز و القيادي في تنظيم جبهة النصرة الارهابي "أبو حمزة الغادية" و اربعه من مرافقيه و عدد من الارهابيين و جرح العشرات.

و يذكر ان معلومات غير مؤكدة تقول ان الارهابي الاردني ابو حمزة الغادية يعمل لصالح المخابرات الاردنية و دليل ذلك ان المخابرات الاردنية قادرة على القبض على اي شخص يفكر في دعم فلسطين كخلية غزة و المتهمين بإدخال السلاح للضفة الغربية و لكنها غير قادرة على منع الاردنيين من الانضمام للتنظيمات الارهابية حيث ان تنظيم داعش يضم في صفوفه 4000 ارهابي اردني تتهم المخابرات الاردنية بتسهيل إنضمامهم لداعش, علماً بأن الأردن كان معبر لعشرات آلاف الارهابيين الى سورية فضلاً عن كونه معبر قوات الاحتلال الامريكي التي دخلت منطقة التنف.