العدوان التركي مجددا يعتدي على الأثار السورية و يستهدف كورش

جهينة نيوز

مجدداً الإرهاب التركي يستهدف الآثار السورية في عدوانه على المدنيين و الاثار و المساجد, فبعد يومين من إستهداف معبد عين دارا في عفرين و بعد يوم من إستهداف مسجد صلاح الدين الأيوبي شن الجيش التركي غارات على بلدة البني هوري (كورش) شرق مدينة عفرين, في جريمة حرب جديدة ضد الآثار التاريخية وسط صمت من المنظمات الدولية.

و أفادت مصادر أهلية من البلدة أن الاحتلال التركي إستهدف البلدة الأثرية و بقايا المسرح الروماني في قلعه النبي هوري و التي تسمى سيروس أو "اجيابولس" أي مدينة القديسين كوزما ودميانوس.

و يذكر بان بلدة النبي هوري بلدة أثرية عريقة كان يقصدها السياح من كل أنحاء العالم , و تحوي أثار رومانية قديمة حيث تحوي معبد لزيوس و أثار تشير الى أحد قادة النبي داوود فضلاً عن الآثار المسيحية.