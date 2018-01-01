وراء الكواليس المؤتمر في سوتشي.. الأكراد يجرون المحادثات مع الوفد الإيراني بقلم : عادل كريم

جهينة نيوز:

انطلق اليوم، 29 يناير، مؤتمر الحوار الوطني السوري عمله في مدينة سوتشي الروسية. ومن المتوقع أن سيصل إلى المؤتمر نحو 1600 مشارك يعكسون مختلف مكونات الشعب السوري العرقية والسياسية. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الرئيسية غدًا، 30 يناير.

وعلى الرغم من مقاطعة المفاوضات من قبل هيئة التفاوض السورية، وصل عدد من وفود المعارضة إلى مدينة سوتشي. ومن بينها هناك "حركة المجتمع التعددي" وتيار "قمح" وتيار "الغد السوري" و"التكتل الوطني الديمقراطي". ويشارك الأكراد السوريون في المؤتمر أيضاً.

وفقًا للمعلومات الصادرة من قبل الوفد الكردي على هوامش مؤتمر الحوار الوطني السوري قد جرى اللقاء المغلق بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الكردي مع ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الإيرانية.

وعلى الرغم من نقص المعلومات المتفصلة عن هذا اللقاء، يبدو أنه يتعلق بالوضع في إقليم عفرين الكردي بعد بدء عملية عسكرية "غصن الزيتون" من قبل الجيش التركي.

في الأيام الأخيرة، تدرك قيادة المنظمات الكردية بشكل متزايد الحاجة إلى مراجعة شروط التعاون مع الولايات المتحدة وبحث عن "الرعاء" الجديدة قادرة على ضمان الأمن والحكم الذاتي في المناطق الكردية.

عادل كريم