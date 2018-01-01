اصابة 7 مواطنين باستهداف دمشق وريفها بقذائف الهاون

جهينة نيوز:

أصيب 7 مواطنين بجروح ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا بريف دمشق وحي عش الورور بدمشق وذلك في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم قذيفتي هاون على حي عش الورور السكني ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق اليوم ذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ان المجموعات المسلحة أطلقت 13 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية ومحيطها ما تسبب باصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: سانا