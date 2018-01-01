غوتيرش.. مؤتمر سوتشي سيسهم بدفع عملية جنيف

جهينة نيوز:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن تفاؤله بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، قائلا أنه سيسهم بدفع عملية جنيف.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام أن “غوتيرش أعرب عن قناعته بأن المؤتمر سيسهم بقسط ملحوظ من عملية جنيف التفاوضية بين الأطراف السورية”

وبقرار من غوتيرش وصل المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديمستورا إلى مدينة سوتشي للمشاركة بفعاليات مؤتمر سوتشي.

واستمر توافد الشخصيات السورية لليوم الثاني على التوالي إلى المدينة الروسية حيث من المتوقع حضور 1600 شخص لبدء فعاليات المؤتمر غدا الثلاثاء.

فيما أعلنت كل من “هيئة المفاوضات” التابعة للرياض و”الإدارة الذاتية” الكردية المدعومة أمريكيا مقاطعتهما للمؤتمر.