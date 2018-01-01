المدرب الألماني بيرند ستانج يصل دمشق للتفاوض على تدريب المنتخب

جهينة نيوز:

وصل مساء اليوم الاثنين المدرب الألماني بيرند ستانج إلى مطار بيروت الدولي لينطلق خلال الساعات المقبلة إلى دمشق استعدادا لبدء مفاوضاته غدا مع اتحاد كرة القدم السوري من أجل تدريب المنتخب.

واستقبل ستانج في مطار بيروت كل من موفق فتح الله المدير الإداري العام لمنتخبات سورية، ومازن دقوري أمين سر اتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن يطلع ستانج، قبل المفاوضات، على الملاعب الخاصة باتحاد الكرة، ويشاهد المباريات الأخيرة للمنتخب.

ومن المهام التي ستوكل للمدرب الألماني في حال نجحت المفاوضات وتولى تدريب المنتخب، وضع إستراتيجية عامة لمنتخبات الأولمبي والشباب والناشئين .

يذكر أن ستانج سبق له تدريب منتخبات العراق وعمان وسنغافورة وألمانيا الشرقية وعدد من الأندية الأوربية.