هجمات الكترونية تستهدف مصارف هولندية

جهينة نيوز:

أعلنت أكبر 3 مصارف في هولندا الاثنين، تعرضها إلى هجمات الكترونية عدة خلال الأسبوع الماضي، ما منع الوصول إلى مواقعها وخدماتها المصرفية عبر الانترنت.

وتعرضت دائرة الايرادات الهولندية إلى هجوم مشابه استمر فترة وجيزة قبل أن تستعيد خدماتها سريعاً، وفقاً لمتحدث باسمها.

وتعرض أبرز مصرف هولندي (آي ان جي)، إلى هجوم لحجب الخدمة مساء الأحد، فيما تعرض ثالث أكبر مقرض "ايه بي ان امرو" إلى 3 هجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع و 7 خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام هولندية.

أما خدمات "رابوبنك"، ثاني أكبر مقرض في البلاد، فتعطلت صباح الاثنين. ويوم الاثنين كذلك، تعطل موقع دائرة الايرادات الهولندية المسؤولة عن الايرادات الحكومية، سواء كانت على شكل ضرائب أو غيرها، لنحو 10 دقائق اثر تعرضه إلى هجوم الكتروني، وفق ما أفاد المتحدث باسمها اندريه كارلس.

وتعرض "ايه بي ان امرو" إلى هجوم، لكنه أفاد كذلك بأنه استعاد خدماته. وأكدت كلّ المصارف أن معلومات عملائها البنكية لم تتعرض إلى أي خطر أو تسريب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المصارف الهولندية إلى هجمات لحجب الخدمة، حيث اعلن رئيس البنك المركزي كلاس نوت، عبر برنامج تلفزيوني الأحد، أن مؤسسته تقع فريسة "آلاف الهجمات يومياً". وأضاف: "أعتقد أن هذه الهجمات (الأخيرة) جدية، لكن موقعنا يتعرض إلى آلاف الهجمات كل يوم".