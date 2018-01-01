جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن رغبة الأخير، في ضم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع كريم بنزيما، الصيف المقبل، موضحةً أن اللاعب كان حلمًا للنادي الفرنسي، منذ عدة سنوات.

ويعاني بنزيما من انخفاض في المستوى، خلال الموسم الحالي، كما يتعرض للكثير من الانتقادات، عبر وسائل الإعلام، ومن النقاد في عالم الكرة الإسبانية.

ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد، حتى عام 2021، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن، عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إدينسون كافاني، بينما ينتقل بنزيما إلى باريس.