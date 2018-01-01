شعلة من أثينا إلى دبي في ماراثون 2019

جهينة نيوز:

تعهد المستشار أحمد الكمالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بأن تكون النسخة الـ 20 من ماراثون دبي العالمي 2019، استثنائية بكافة المقاييس، وتشهد انطلاق شعلة من أثينا، باعتبارها مهد الألعاب الأولمبية إلى مدينة دبي.

وقال إن النية تتجه إلى تشييد قرية تراثية خلال ماراثون دبي 2019، وتحكي تاريخ قيام اتحاد الإمارات، معربًا عن سعادته بما حققته النسخة الـ 19 من ماراثون دبي العالمي، من نجاحات فنية وتنظيمية.

ونوه في تصريحات صحفية إلى أن تعديل خط سير السباق وابتعاده عن صعود جسر القناة المائية، وفر من 40 إلى 50 ثانية من الجهد المبذول للعدائين.

وأضاف أن الحدث قدم لدبي أكثر من 14 ألف زائر، و40 ألف ليلة فندقية من خارج الإمارات، مما يدعم الجانب السياحي للإمارة.