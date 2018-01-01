زاخاروفا.. كل ما يطلق حول نتائج مؤتمر سوتشي هدفه إفشال المؤتمر

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن “مسودة البيان الختامي” لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يعتبر محاولة لإفشال المؤتمر.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إنه “ما إن وصل السوريون إلى سوتشي.. وزعت على وسائل الإعلام مسودة البيان الختامي للمؤتمر.. وبدأت اتصالات هاتفية بطلب التعليق على الموضوع”.

وأضافت “يروج كل شيء على أنه قد تمت كتابة كل شيء قبل وصول ممثلي دمشق والمعارضة، واتخذت كل القرارات، على الرغم من أنه من غير الواضح من اتخذ القرارات وما هي هذه القرارات”، مؤكدة أن “كل ما يطلق الآن في الفضاء الإعلامي حول حسم نتائج مؤتمر سوتشي والبيانات المكتوبة مسبقا يعتبر محاولة لإفشال عمل المؤتمر”.