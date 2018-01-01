اعتقال عشرات الاتراك لانتقادهم عملية "غصن الزيتون" في عفرين

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة التركية اليوم الاثنين، انها اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا (عملية غصن الزيتون)، وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأطباء معارضين للحملة بـ"الخيانة".

وتوعدت السلطات التركية منذ بدء العملية بملاحقة قضائية لمن يُعارضون التوغل أو يُسيئون تقديمه للآخرين. واوضحت وزارة الداخلية، ان 311 شخصاً في المجمل محتجزون بسبب "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام العشرة الماضية. ومن بين المعتقلين سياسيون وصحافيون ونشطاء.

وذكرت وسائل إعلام تركية مطلع الأسبوع، أن 170 فناناً أرسلوا خطاباً مفتوحاً لنواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، يُطالبون فيه بوقف التوغل التركي في عفرين على الفور.

وفي مطلع الأسبوع، دان الاتحاد الطبي التركي العملية التي تُنفذ عبر الحدود، وقال: "لا للحرب... السلام على الفور". وساندت الرابطة التركية لغرف المهندسين والمعماريين، دعوة الأطباء