بالخريطة.. سيطرة الجيش وحلفائه على بلدة ابو الضهور وقريتي جفر والخفية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

الإثنين, 29 كانون الثاني 2018 الساعة 13:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالخريطة.. سيطرة الجيش وحلفائه على بلدة ابو الضهور وقريتي جفر والخفية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

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