مسؤول روسي: «المعارضة السورية» تعرضت لضغوطات وتهديد بالتصفية كي لا تحضر سوتشي

جهينة نيوز

كشف مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، أن ممثلي بعض القوى في "المعارضة السورية" توجهوا إلى سوتشي لحضور مؤتمر الحوار الوطني.

وقال بورودافكين: "أقلعت من مطار جنيف صباح اليوم طائرة خاصة متوجهة إلى سوتشي، وعلى متنها ممثلو المعارضة السورية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الضغط النفسي الضخم، الذي تعرض له السوريون من قبل أولئك الذين يسعون لمواصلة الاقتتال في سوريا ومنع المعارضة من المشاركة في مؤتمر سوتشي، تحلى "ممثلو المعارضة" بالشجاعة وتوجهوا إلى سوتشي لتقرير مصير بلادهم. وأطلقت تجاههم تهديدات سافرة بالتصفية.