بالفيديو.. طلبوا تدخل الناتو.. فقصفهم

جهينة نيوز

نشر موقع " fort-russ" تقرير عن "المعارضة السورية" في مدينة القامشلي و الذين كان عددهم يقدر بالمئات حين رفعوا علم الانتداب الفرنسي و علم كردستان العراق و أعلام حزبية و طالبوا الناتو بفرض حضر جوي على سورية و ذلك بتاريخ 28-10-2011 و عرض الموقع الفيديو الذي لايزال على شبكات التواصل الإجتماعي و بالتحديد على شبكة أخبار عفرين الناطقة بإسم "معارضة عفرين", و عنونت المقال المعارضة طالبت بالناتو عام 2011 بقصف جيش سورية و الآن الناتو يقصفهم في إشارة الى جيش الاحتلال التركي ثاني قوة في الناتو, و يطالبون الجيش السوري بحمايتهم من الناتو.

و نقل الموقع الناطق بالانجليزية عن مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي سخريتهم من المعارضة السورية و خصوصاً أن الناتو حالياً يهاجمهم مع مرتزقة من القاعدة ترفع ذات الأعلام الذين رفعوها قبل سبع سنوات.

و نقلت عن الناشطين قولهم من طالب قبل سنوات من الناتو قصف مواقع الجيش العربي السوري الآن يطالب الجيش السوري بحمايته من الناتو.

و يذكر أن سورية اعلنت ان الاعتداء التركي على عفرين عدوان على سيادتها و نددت به و لكن بعض القوى في عفرين لازالت ترفض تدخل القوات السورية في حين طالبت الادارة الذاتية في عفرين القوات السورية بالدخول و حماية المدينة و قراها, هذا و اشارت تقارير اعلامية ان الامداد يصل للمدافعين عن عفرين من الارضي التي تسيطر عليها السلطات السورية.