بالفيديو.. طلبوا تدخل الناتو.. فقصفهم

الإثنين, 29 كانون الثاني 2018 الساعة 12:16 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

نشر موقع " fort-russ" تقرير عن "المعارضة السورية" في مدينة القامشلي و الذين كان عددهم يقدر بالمئات حين رفعوا علم الانتداب الفرنسي و علم كردستان العراق و أعلام حزبية و طالبوا الناتو بفرض حضر جوي على سورية و ذلك بتاريخ 28-10-2011 و عرض الموقع الفيديو الذي لايزال على شبكات التواصل الإجتماعي و بالتحديد على شبكة أخبار عفرين الناطقة بإسم "معارضة عفرين", و عنونت المقال المعارضة طالبت بالناتو عام 2011 بقصف جيش سورية و الآن الناتو يقصفهم في إشارة الى جيش الاحتلال التركي ثاني قوة في الناتو, و يطالبون الجيش السوري بحمايتهم من الناتو.

و نقل الموقع الناطق بالانجليزية عن مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي سخريتهم من المعارضة السورية و خصوصاً أن الناتو حالياً يهاجمهم مع مرتزقة من القاعدة ترفع ذات الأعلام الذين رفعوها قبل سبع سنوات.

و نقلت عن الناشطين قولهم من طالب قبل سنوات من الناتو قصف مواقع الجيش العربي السوري الآن يطالب الجيش السوري بحمايته من الناتو.

و يذكر أن سورية اعلنت ان الاعتداء التركي على عفرين عدوان على سيادتها و نددت به و لكن بعض القوى في عفرين لازالت ترفض تدخل القوات السورية في حين طالبت الادارة الذاتية في عفرين القوات السورية بالدخول و حماية المدينة و قراها, هذا و اشارت تقارير اعلامية ان الامداد يصل للمدافعين عن عفرين من الارضي التي تسيطر عليها السلطات السورية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا