تعرف على عدد قتلى أذربيجان الإرهابيين في سوريا والعراق؟

جهينة نيوز

كشفت أذربيجان، اليوم الاثنين، أن نحو 300 من مواطنيها قتلوا في سوريا والعراق، بعد انضمامهم إلى الجماعات المتطرفة، التي تقاتل هناك.

وصرح نائب رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية سيافوش حيدروف، بأنه بالإضافة إلى مقتل 300 شخص، فإن السلطات اعتقلت 92 شخصا شاركوا في القتال وتم تقديمهم للعدالة، فيما تم إسقاط الجنسية عن 260 شخصا آخرين.

كذلك أكد حيدروف أن أكثر من 300 امرأة وطفل وقعوا تحت تأثير الجماعات المتطرفة، لا يزالون عالقين في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن باكو تمكنت من استعادة طفل وهو الآن يمر بمرحلة إعادة تأهيل، وتتعهد باستعادة 19 آخرين في القريب العاجل.

المصدر: نوفوستي