إيران تحذر واشنطن من نقل داعش الى أفغانستان

جهينة نيوز

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، أنَّ اميركا تعمل في الوقت الحاضر على نقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الى شمال افغانستان.

وخلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الشأن العراقي شدّد عبد اللهيان على أنَّ هذه المحاولات الرامية للمحافظة على داعش والإرهاب من شأنها أن تشكل تهديداً في غاية الخطورة على مستقبل المنطقة والعالم، واعتبر انّ استمرار اميركا في لعبتها الاقليمية باستخدام داعش في افغانستان، يُعد خطأ استراتيجياً جديداً يرتكبه البيت الأبيض.