كلمة «الله» تضع شركة H&M في مأزق كبير؟!

جهينة نيوز:

أجبرت شركة H&M السويدية المختصة في الملابس، بسحب منتج من الأسواق بعد تلقي الكثير من الشكاوى التي تتعلق بتصميم المنتج.

تسبب زوج من الجوارب بإثارة موجة غضب كبيرة أدت الى إرسال العديد من الشكاوى الى الشركة السويدية، والتي سارعت بسحب المنتج من الأسواق.

الجوارب التي حملت رسماً لرجل ليغو مع آلة لصيانة الطرق، ظهر في الصورة شعار قريب لكلمة "الله" في اللغة العربية، في حال قلب الجارب.

الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، والذين توجهوا برسائل غضب واحتجاج للشركة.

وتأتي الحادثة بعد عدة أسابيع على تعرض أحد متاجر الشركة لإطلاق نار في جنوب أفريقيا، نتيجة لنشرها إعلانا اعتبره الكثيرون تميزا عنصريا.

كما تم إغلاق عدد من متاجر الشركة في البلاد.

وقامت الشركة السويدية بالتعاقد مع شركة مختصة، من أجل تحاشي الوقوع بمثل هذه المشاكل.