الكرملين: مؤتمر سوتشي خطوة مهمة وملموسة في التسوية السورية وعدم مشاركة البعض لن يفشله

جهينة نيوز

استبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عدم مشاركة أحدهم في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي سيؤدي إلى فشل أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة هامة على طريق التسوية السورية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "… مؤتمر سوتشي يمثل خطوة هامة على طريق التسوية السورية".

وأضاف بيسكوف "وحقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر".

وشدد على أن "الجميع يدرك عدم حدوث تقدما فوريا في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي… هناك حاجة للعمل المضني".