السعودية تكشف حقيقة وقوع انفجارات في جدة!

جهينة نيوز

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حقيقة وقوع انفجارات وهزات أرضية في مدينة جدة.

ونفت إمارة منطقة مكة صحة هذه الأنباء، وقالت، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجهات الأمنية، ومركزالزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية تنفي ما تم تداوله مؤخرا بشأن هذه الحوادث، مؤكدة أنها مجرد إشاعات.

وطلبت الإمارة عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية.

ودشن مغردون هاشتاغ "صوت_انفجار_يهز_جدة"، وتداولوا خلاله أنباء عن سماع أصوات انفجارات في عدة مناطق من مدينة جدة، فيما قال بعضهم إن قوات الأمن السعودي بصدد القيام بعمليات تطهير واسعة ضد الإرهابيين.