ترامب: أنا "عبقري متزن" واتناول طعاما جيدا !!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عبقري متزن وإنه يتناول طعاما جيدا.

وردا على سؤال لمحطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقليا وغير لائق جسديا، قال ترامب "أنا عبقري متزن".

وعندما سئل عن تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، قال ترامب "أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم.

واضاف: أتناول الطعام الصحي وأتناول بعض هذا الطعام أيضا في بعض الأحيان... أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدا".

وقال ترامب إنه سيدرس البقاء في اتفاق باريس للمناخ لكن يجب أن يكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة.