النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك

جهينة نيوز

تماسكت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك وروسيا، لكن محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية سيؤثر سلبا على آفاق السوق في وقت لاحق من العام.

و بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.29 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 70 دولارا للبرميل، إذ انخفضت ثمانية سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل.

ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا. وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل متانة النمو الاقتصادي العالمي.

ودفعت التخفيضات، مصحوبة بنمو الطلب على الخام، أسعار النفط 60 بالمئة منذ منتصف 2017 في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء العقود الآجلة للنفط توقعا لارتفاع الأسعار.

كما تلقى النفط دعما من تراجع الدولار الذي خسر ما يزيد على ثلاثة بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام الجاري وسجل انخفاضا بنحو 13 بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2017.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من الخام بأكثر من 17 بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 9.88 مليون برميل يوميا في منتصف يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل قريبا.

رويترز