بالفيديو.. هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين!

جهينة نيوز

سخرت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من منافسها السابق في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، أمام الملايين من متابعي حفل توزيع جوائز "غرامي" الشهيرة.

وعرض حفل توزيع جوائز "غرامي"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مسرحية هزلية تناولت قراءة عدد من المشاهير مقاطع من كتاب "نار وغضب من بيت ترامب الأبيض"، مساء امس الأحد.

ويتضمن الكتاب مجموعة من كواليس اتخاذ ترامب للقرارات داخل البيت الأبيض، وحظى بانتقاد لاذع من الرئيس الأمريكي.

وظهرت كلينتون في المسرحية الهزلية المسجلة، وهي تقرأ فقرة من كتاب "نار وغضب"، تقول: "لقد كان خائفا من أن يتم تسميمه، وهذا سبب اندفاعه لتناول وجبات ماكدونالدز، لأنه لا أحد يعرف إلى من ستأتي، فبالتالي يمكن أن يتم تجهيز الطعام بأمان".

وتعمدت كلينتون ألا تذكر اسم "ترامب" في الكتاب، الذي يتحدث بالكامل عنه، كما ظهرت في بادئ الأمر، والكتاب يغطي الجزء الأكبر من وجهها، وهي تخفضه بصورة تدريجية.

وأثار ظهور كلينتون في المسرحية الهزلية، التي تسخر من ترامب، ردود فعل متضاربة لدى العديد من الجمهور، وكما حظت بانتقادات رسمية أمريكية.

وانتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ظهور كلينتون في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وقالت هيلي: "دوما ما كنت أحب متابعة حفل توزيع جوائز غرامي، لكن الفنانين الذين قرأوا كتاب نار وغضب قتلوا ذلك الحفل، ما حدث مزج غير مقبول بين الفن والسياسة".