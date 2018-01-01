أبراج يوم الأثنين 2018/1/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ١: يملك قدر كبير من المعطيات الانسانية ليس من النوع التقليدي لطيف متفهم متعاون يسبق عصره بفكره ودائما يحب العظمة بكل شيء، عصامي في بناء نفسه، يبرع بالاختراع والكتابة والصناعة ولا سيما في السياسة، احيانا مغرور،سفر الى بلاد غريبة، الاعزب والمطلق يدخل القفص الذهبي، للبعض انتقال مفيد وللبعض ولادة طفل، بين الشهر الثال والرابع امور مالية، الخامس والسادس تنقل او سفر او عمل، السابع والثامن قصة تنقل، يصمم على اكتشافات، الفترة القادمة تحمل لك توقيع عقود، عز ومناصب اذا كان وضعك يسمح

الحمل: مشغول بامور بيتية، لا مشكلة اذا اردت ان تعمل تغيير، مزاجك في قلق عائلي يجب ان تكون اقل حساسية، اليوم تنسحب الى موقع جديد تواجهك بعض العرقلات، تشعر ان الامان من خلال بيتك، تحامل على جراحك واكتشف الهدوء والسكينة وخاصة ان نهارك فيه بعض التعقيدات والازمات العائلية، من اختصاصك هذا النهار

الثور: القمر بالسرطان، ينتابك شعور بتقتحام الساحة حتى تعرف ما يجري حولك، نهارك يحمل لك تنقل وسفرة اتصالات مهمة ومقابلات على الاقل اليوم، حماسة وشوق بالتعقل والتنقل والحركة وتبادل الاراء، تهتم بمقربين من اخوة وجيران، امتحانك جيد ونهارك الجيد

الجوزاء: لا تصدر على نفسك اي احكام، انت بموقع قوة فتغير وتحدث ووتجد قيمة مادية لتحركاتك، قرر ان تكون سعيدا حتى تعود سفينتك الى شط الامان، قليل من الحذر وحماية ممتلكات من السارقين والدجالين ، نظم امورك المالية

السرطان: صوتك يعلو مع ثقة بالنفس وتكون مخلصا وتتنفس الصعداء، وجود القمر ببرجك تجد حلول سريعة وتتوضح امانك الؤيا وتخطط دون عراقيل، تتناغم مع ذاتك مسيطر متوازن تكون معطاء، رتب امورك دون عقد، تستطيع تغيير قراراتك وتصدر اوامرك

الاسد: مضغوط لا تعقد نهارك، تشعر بالتعب وتعاني من مزاج متقلب وطباع متقلبة، حاول ان تسيطر على مشاعرك وخاصة الفمر بموقع سلبي بالنسبة لك، انتبه لتصرفاتك واحم مصالحك، اجل اي عمل وكن منتبه من المتطفلين كي لا يدخلوك بمشاكسات تتهور فيها، تفقد السيطرة، حاول ان تقفل الحوار على الماضي

العذراء: يدعمك القمر بما انه ببرج السرطان وترى نفسك مرتاحا، تنفذ رغباتك بوجه الرياح تتعاون مع الاصدقاء وتذهب الى مواعيد ولقاءات تحاول إثبات قدراتك، تطلع على الروتين الاعتيادي وتعلق اهمية على هذا النهار، تتفاعل مع محيطك واصدقائك، بامكانك الاعتماد على صديق او تطلب مساعدة وتنفذ فورا، تتعرف لوجوه جديدة وكن حيوي لان نهارك ضمن المجموعات

الميزان: مطلوب منك التنقل والهدوء والتخطيط بعيدا عن التنفيذ واتخاذ قرارات، نهار للعمل وتحمل مسؤولية جديدة او تهتم بامر خاص او تقوم بمهمة استثنائية، مواجهات ومنافسة شديدة حاول ان تثبت فيها مكانتك وابحث عن استقرارك وسلامتك، ممنوع التسرع، تصعد اليوم من خلال العمل لذلك لا تصعّد المشاكل، حافظ على صوتك وسمعتك

القوس: تعيش أفضل من الامس لكن تكون اكثر التصاقا بجو العائلة او تغييرات حسب عمرك، الامان بقرب من تحب واحتمال تداخل شيء بحياتك المهنية الشخصية، تحصل على معلومة تبحث عنها، مساعدات، يوم للامور المالية المشتركة من فواتير ومستحقات او تقدم خدمة تُشكر عليها، محيطك بحاجتك لكن انت مشغول بالامور المالية، انتبه لصحتك

العقرب: نهارك مختلف، تطلع على مسافات بعيدة، جيد اذا احببت ان تسافر او تريد ان تسال عن اوراق او قضية قضائية، نهار فيه خيارات وتبادل افكار مع غرباء، لقاءات بهدف توسيع اتصالات لمسافات بعيدة، سفر او لقاءات عذبة، الجو العام مرتاح وتشعر بالقوة والنفوذ، اليوم عالي الهمة

الجدي: ايجاد بعض المخارج لازمة مهنية او تدرس اوضاع الشراكة، يرتكز الضوء على علاقاتك الشخصية والمهنية، مطلوب منك الدعم والمؤازرة، انس نفسك في خدمة الاحبة، جيد للتغيير والتعبير وتكون مع الشريك وتعمل جسر تواصل، عرقلة وتاجيل بسبب القمر ببرجك

الدلو: ضغوطات وعمل كثير وتنقل كثير، تدرس اوضاعك، يطرأ شيء جديد يهز وضعك بسبب التكاسل، لا تهمل عملك كي لا يتراكم عليك العمل، تتعرض للوم، كن متعاون استعد لبعض المفاجآت ، انتبه لصحتك وغذائك، مضغوط على صعيد العمل

الحوت: حضر نفسك لتحيي شعلة قديمة، تعيش اجواء غير عادية، تمارس سلطتك على الجميع، تسجل موقف تتوصل فيه الى حل وسلام، تحتفل بشيء جديد، استغل اليوم للتسلية واللهو، لا شيء يعوضك فالتعويض من شخصك، بامكانك الحديث لان صوتك مسموع