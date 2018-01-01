جهينة نيوز:

العبادي يرفض شرط اربيل ويشترط توزيعه لرواتب موظفي كردستان

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، رسول ابو حسنة، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رفض طلب حكومة كردستان بتولي مهمة توزيع رواتب موظفي الاقليم، مبينا ان بغداد اشترطت اطلاق الرواتب بتوزيعها بشكل مباشر.

وقال ابو حسنة في حديث لوسائل إعلام محلية ان “اربيل طالبت بان تسلم الرواتب الى الجهة المعنية بالذات، بمعنى كل محافظة تستلم استحقاقاتها المالية وفق الجداول المعدة لموظفي التربية والصحة”.

واضاف ان “بغداد رفضت هذا الشرط، لانها تتخوف من تلاعب في هذه الاموال”، لافتا الى ان “حزبي التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، طالبا بغداد بتولي مهمة توزيع الرواتب دون ارسالها الى اربيل”.

ولفت الى ان “هذا الشرط سيعرقل مسار الحوارات بين الجانبين”، مؤكدا ان “التقاطعات ما بين الجانبين لا تزال موجودة على الرغم من التوصل في اتفاق بما يخص المنافذ الحدودية والمطارات”.

وكانت صحيفة المدى قد أفادت، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن “مشكلةً تلوح بالأفق قد تعرقل كل هذه التطورات (تطور عمل اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل)، إذ تطالب حكومة الإقليم بأن يكون توزيع الرواتب، بعد عملية التدقيق، عن طريقها حصراً وترفض تعامل وزاراتها مع بغداد التي تريد دفع الرواتب عن طريق المديريات العامة في كل محافظة”.