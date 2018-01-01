الخارجية الايرانية ترد على تصريحات الملك الاردني

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن السياسات المبدئية لايران تصب في مجال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أشار الى تصريحات ملك الاردن حول سياسات ايران الاقليمية واعتبرها مخالفة للوقائع والحقائق على الارض.

وأشار بهرام قاسمي إلى تعابير أمثال ” الهلال الايراني” وتدخلات ايران في المنطقة” التي جاءت على لسان الملك الاردني وأكد ان مثل هذه التصريحات غير العادلة لا يمكنها ان تكتم حقيقة دور ايران المساهم في محاربة الارهاب والمساعدة على نشر الأمن في المنطقة.

وأضاف قاسمي ان هذه التصريحات في ظل هذه الأوضاع الخطيرة في المنطقة لن تساعد على تحقيق مصالح الدول وشعوب المنطقة وانها تنفع الانتهازيين والمحتلين والمعتدين فحسب.

واشار بهرام قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا زالت منفتحة على تشكيل قنوات للحوار من أجل توضيح المواقف وازالة سوء الفهم الحاصل بين الدول.

المصدر: المنار