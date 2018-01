كتاب"جنون الإعلام"يتحدث عن هوس ترامب بالصحافة

جهينة نيوز:

بعد كتاب "النار والغضب" للكاتب مايكل وولف.يصدر، غداً الإثنين، كتاب جديد يصور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مهووساً بالمؤسسات الإعلامية يقيم ولاء موظفيه على أساس مستوى دفاعهم عنه في القنوات التلفزيونية، وعنوانه "جنون الإعلام: دونالد ترامب، الصحافة، والحرب على الحقيقة" Media Madness: Donald Trump, the Press, and the War Over the Truth.

الكتاب الجديد للناقد الإعلامي على شبكة "فوكس نيوز"، هوارد كرتز.

وحصلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على نسخة من الكتاب المرتقب، وأفادت أنه يتطرق إلى هوس ترامب بالمؤسسات الإعلامية، إلى درجة مهاتفة صهره، جاريد كوشنر، كل صباح، ليسأله عن جديد ما نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأشار كرتز إلى أن الرئيس الأميركي يبدأ يومه بقراءة 4 صحف: "نيويورك تايمز"، "نيويورك بوست"، "وول ستريت جورنال"، و"واشنطن بوست". كما يشاهد مؤتمر البيت الأبيض الصحافي اليومي، ويستخدم مسجل الفيديو الشخصي "تيفو" TiVo في تسجيل ما فاته من برامج على القنوات الفضائية.

كما اعتبر المؤلف أن حساسية ترامب إزاء الإعلام الأميركي غير مسبوقة في تاريخ الرئاسة الأميركية، وكتب "في مرات عدة، حين يشاهد ترامب ضيوفاً يدافعون عنه بشراسة على التلفزيون، يطلب من سكرتيره الصحافي، شون سبيسر، مهاتفتهم وإخبارهم أن الرئيس يقدّر ما فعلوه. أما حين يتابع تقريراً ينتقده، فيلجأ إلى (تويتر) لتدمير البرنامج أو الشبكة المعنية".

يشار إلى أن هوارد كرتز أمضى 3 عقود في صحيفة "واشنطن بوست"، وقدّم برنامج "مصادر موثوقة" Reliable Sources على شبكة "سي إن إن". وعام 2013 طُرد من موقع "دايلي بيست".