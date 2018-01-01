الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يفوز بولاية ثانية

جهينة نيوز:

فاز الرئيس الفنلندي المعروف ببراغماتيته ساولي نينيستو بولاية ثانية مدتها ست سنوات في انتخابات الأحد، بعدما حصل على أكثر من 60 بالمئة من الأصوات لدى فرز معظمها.

وقال للصحافيين في هلسنكي "أنا متفاجئ ومتأثر بهذا الدعم الكبير".

ونجح نينيستو في تحقيق توازن في علاقات بلاده مع كل من الغرب وروسيا المجاورة في ظل اجواء جيوسياسية متوترة. وتمكن منذ انتخابه في 2012 من تقريب فنلندا التي كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809-1917)، من حلف شمال الاطلسي مع مراعاة عدم اثارة حفيظة موسكو التي تواجه ازمة مع الاتحاد الاوروبي وحلفائه منذ ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.

وتربط نينيستو علاقة ودية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يتقاسمان العديد من الهوايات لا سيما حضور مباريات الهوكي وحفلات الاوبرا.