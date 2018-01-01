بعد "واقعة البصق".. مدافع وست هام يعتذر

جهينة نيوز:

قدم آرثر ماسواكو مدافع وست هام اعتذاره اليوم الأحد إثر طرده بسبب البصق على لاعب من ويجان خلال مباراة الفريقين أمس السبت ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ماسواكو قد حصل على البطاقة الحمراء مباشرة وطرد من مباراة أمس بسبب بصقه على نيك باول في الدقيقة 49 من المباراة التي انتهت بفوز ويجان 2 / صفر في دور الـ32 بالبطولة.

وقال ماسواكو في بيان نشره موقع النادي اليوم: "أود الاعتذار عن تصرفاتي أمس السبت.. خذلت زملائي بالفريق والمدربين والإدارة وكذلك المشجعين".

وأضاف: "حزين للغاية لأن المدير الفني ومعاونيه وضعوا ثقة كبيرة بي، ولكنني سأعمل بجدية شديدة من أجل استعادة هذه الثقة".

وتابع: "لقد كان ذلك من العصبية اللحظية ولا يعبر عن شخصيتي. أعرف أن الأمر غير مقبول تماما، ولكنني سأتعلم من أول بطاقة حمراء في مسيرتي".

وبدا ديفيد مويس المدير الفني لوست هام غاضبا عقب المباراة، ووصف تصرف اللاعب الفرنسي بأنه مخزٍ.

وقال مويس: "يستحق أي شيء يحدث له.. الأمر غير مقبول، غير مقبول تماما".