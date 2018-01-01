واشنطن التي تطالب الاوروبيين بمقاطعه الغاز الروسي تشتري ثانية شحنة غاز روسية

جهينة نيوز

تجري التحضيرات في أوروبا بالوقت الراهن لإرسال ثاني شحنة غاز مسال روسي المنشأ من أحد موانئها إلى الولايات المتحدة، التي تحاول منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية. و تطالب الاوروبيين بعدم شراء الغاز الروسي.

وذكرت وكالة "بوملبرغ" الاقتصادية أن الناقلة "Provalys"، التي ستنقل الغاز الروسي المسال، ستنطلق من ميناء دونكيرك الفرنسي إلى منطقة شمال شرق الولايات المتحدة، التي تواجه عجزا في إمدادات الغاز الصخري في فترة ذروة الطلب.

وتعد هذه ثاني شحنة غاز من منشأ روسي تتوجه إلى الولايات المتحدة، ففي ديسمبر الماضي انطلقت الناقلة "Gaselys" من ميناء بريطاني إلى الولايات المتحدة، والآن تتواجد الناقلة في محيط ميناء بوسطن الأمريكي بانتظار دورها.

وعزت وسائل إعلام توجه الولايات المتحدة لشراء الغاز الروسي لسعره الجذاب، إذا ما قورن بسعر الغاز الأمريكي في الوقت الحالي بشرق الولايات المتحدة، والذي ارتفع مؤخرا بسبب سوء الطقس.

وتنسف الولايات المتحدة بشرائها الغاز الروسي، الخطاب الذي تكرره واشنطن لبروكسل مؤخرا، أن "الغاز الروسي يشكل تهديدا لأمن الطاقة الأوروبي، ومن الأفضل شراء الغاز المسال الأمريكي.