إعلام العدو يحتفي بتصريحات مستشار الملك السعودي حول "الهولوكوست"

جهينة نيوز

احتفت الصحف ووسائل الإعلام العبرية، بتصريحات محمد العيسى مستشار الملك سلمان عن المحرقة اليهودية المزعومة والمعروفة بـ"الهولوكوست".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن تصريحات محمد العيسى واعتباره أن إنكار ما تسمى بالهولوكوست "جريمة"، يؤكد أن هذا الأمر هو ثمرة لحرب ابن سلمان الشرسة ضد "التيار الديني" في السعودية.

وكان العيسى والذي يشغل منصب أمين عام رابطة العالم الإسلامي، قال إن "الهولوكوست، جريمة نازية هزّت البشرية في العمق وأسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحبّ للعدل والسلام أن يتجاهلها أو يستهين بها".

وأضاف، أن "الرابطة لا تعرب عن وجهات نظرها استناداً إلى أي أبعاد سوى البعد الإنساني البحت المتعلق بالأرواح البريئة: فالإسلام يحمي الأبرياء، ويحاسب كل من يعتدي أو يقتل نفساً بريئة، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً".

و يذكر أن ال سعود و شيوخهم يشجعون الفتن بين المسلمين و العمليات الارهابية و لكن بذات القوت يدعون للتسامح مع العدو الصهيوني.