وزير داخلية الاحتلال التركي يعين ولاة على بلدات سورية

جهينة نيوز

كشف وزير داخلية الاحتلال التركي سليمان سويلو عن تعيين محافظين ومسؤولي أمن في 3 مدن شمالي سوريا إحتلتها قوات تركية خلال عملية "درع الفرات" عام 2017، بحسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية الأحد.

وجاءت تصريحات وزير داخلية الاحتلال التركي خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم ببلدة مركز أفندي في مركز للمؤتمرات والفعاليات الثقافية بمدينة دنيزلي.

وفي كلمته خلال المؤتمر بشأن عملية "غصن الزيتون"، ذكر سويلو أن تركيا عينت ولاة ومدراء أمن وقيادات درك في كل من إعزاز وجرابلس ومارع، مشيرا إلى آمال بلاده في أن يحظى 3.5 ملايين لاجئ سوري بالأمان والاستقرار داخل أراضيهم من خلال العمليات العسكرية القائمة في سوريا.

هذا و زعم سويلو مرة أخرى على أن بلاده لا تطمع في أراضي أي دولة ولم يسبق وأن سجل التاريخ هذا قائلا: "بصفتي وزير الداخلية أعلن أن لدينا اليوم ولاة وقيادات أمنية وقادة قوات درك في كل من إعزاز وجرابلس ومارع.. نحن من ضمنا عودة نحو 100 ألف سوري إلى أراضيهم والتقى الأطفال مرة أخرى بذكريات آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم في ظل الأمان والاستقرار الذي حققناه.. نحن شعب كبير"، حسب تعبيره.