بالصور..الخليفة الإخواني رجب أردوغان يقصف المساجد ليمنع الاطفال من الاحتماء بها

جهينة نيوز

لا فرق بين الوهابي أبو بكر البغدادي و الإخوانجي رجب طيب أردوغان فكلاهما ربيب الإستخبارات الأمريكية و كلاهما أداة للجيش الأمريكي و هذا ما أثبته العدوان التركي على عفرين فبعد قيام الطيران التركي يوم أمس بتدمير معبد دار عزا الأثري بدون سبب رغم عدم وجود أي مقاتل في المعبد او حوله, شن الجيش التركي هجوماً إستهدف فيه مقابر إسلامية بدون أي سبب في ناحية جنديرس في عفرين و كذلك جامع صلاح الدين.

و أظهر الصور التي التقطت بعد العدوان التركي على مسجد صلاح الدين الأيوبي عدم وجود آثار دماء و هو ما يؤكد أن المسجد تم قصفه كنوع من إرهاب الدولة الذي يمارسه نظام رجب اردوغان الاخواني لمنع المدنيين من الإحتماء بالمسجد من غارات الاحتلال التركي و هو ما كانت تفعله عصابات ابو بكر البغدادي التي تسللت من تركيا و هو ما فعله جيش التركستان المدعوم تركياً.

و يذكر أن بدايات تشكل الميليشيات الكردية التي يدعي أردوغان قتالها جاءت بعد أن سهل نظام أردوغان نفسه لتنظيم داعش و مده بالسلاح لمحاصرة تل أبيض و ثم قام أردوغان نفسه بالسماح للبشمركة بالدخول الى تل أبيض بالأسلحة الثقيلة عبر تركيا في محاولة إخراج السوريين من بيوتهم.