عدن حرب سعودية اماراتية بين قوات هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي

جهينة نيوز

أفادت قناة ار تي الروسية، بأن قتلى وجرحى سقطوا في اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعوم سعودياً ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي" المدعوم اماراتياً في خور مكسر في عدن.

وأكدت القناة أن الاشتباكات توسعت لتصل من مديرية خور مكسر إلى مديرية كريتر، التي يقع فيها قصر "المعاشيق" مقر إقامة الحكومة، مضيفا أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية كثفت من تحليقاتها في سماء عدن.

وذكر المصدر ذاته أن أنباء تحدثت عن سقوط معسكر اللواء الثاني حماية رئاسية في جبل حديد بعدن بيد فصائل المقاومة الجنوبية التابعة "للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وتشهد مدينة عدن صراعا وتوترا كبيرين بين الحكومة اليمنية المشكلة في السعودية وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الامارات العربية المتحدة.

وقد قررت الحكومة اليمنية المعترف بها سعودياً، أمس السبت، حظر أي تجمعات أو اعتصامات في مدينة عدن "العاصمة المؤقتة"، وذلك تحسبا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضين للحكومة.

ويأتي هذا القرار على خلفية إعلان فصائل المقاومة الجنوبية حالة الطوارئ في المدينة، متهمة الحكومة بالفساد و"تسخير كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الجنوب وشعبه ومشروعه الوطني"، حيث أمهل "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من قبل الإمارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حتى اليوم الأحد لحل مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبيد بن دغر.

و يذكر بأن السعودية و بتحالف اردني اماراتي مغربي بحريني سوداني تشن عدوان همجي على اليمن بحجة اعادة الشرعية في اشارة لاعادة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المنبوذ شمال و جنوب اليمن.