مقاتلة "كردية" تنفذ عملية انتحارية ضد دبابة تركية في عفرين

الأحد, 28 كانون الثاني 2018 الساعة 13:38 | سياسة, محلي

مقاتلة

جهينة نيوز

أقدمت مقاتلة كردية تابعة لوحدات حماية المرأة اليوم الأحد، على تنفيذ عملية انتحارية في قرية الحمام بجنديرس شمال غرب حلب.

وقامت الانتحارية، آفستا خابور، بتفجير نفسها أمام القوات التركية بالمدينة مما أدى إلى إعطاب دبابة ومقتل من فيها.

وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

روسيا اليوم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا