الخزعلي: قصف ناحية البغدادي يطرح تساؤلات خطيرة حول التواجد العسكري الامريكي

جهينة نيوز

قال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن "قيام مروحيات أمريكية بقصف ناحية البغدادي وقتل 7 وجرح 11 عراقي، يطرح تساؤلات مهمة وخطيرة حول التواجد العسكري الامريكي في العراق".

و كتب الامين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي على صفحته الرسمية على موقع تويتر اليوم السبت بعد أن قصفت مروحيات أمريكية ناحية البغدادي، قائلا: ان حادثة قيام مروحيات أمريكية بقصف ناحية البغدادي وقتل 7 وجرح 11 عراقي من بينهم مدير الناحية ومدير الشرطة وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية، يطرح تساؤلات مهمة وخطيرة حول التواجد العسكري الامريكي في العراق والدور الذي يريد القيام به ومبررات وجوده بعد انتهاء داعش عسكريا

و يذكر أن العراق اعلن رسمياً عن القضاء على تنظيم داعش و إنسحبت عدة دول من التحالف الامريكي فيما لا يزال التحالف موجود دون تبرير سبب وجوده في العراق, و أثار قضية قصف وحدة أمنية عراقية بعد أن قبضت على قيادي لداعش مختبيء في مكان سري في ناحية البغدادي الكثير من الانتقادات للادارة الامريكيةو اتهمها ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة منع العراق من الوصول الى معلومات لدى القيادي الداعشي.