اصابات بقذائف الارهابيين على جبورين بريف حمص والجيش يرد

الأحد, 28 كانون الثاني 2018 الساعة 12:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

اصابات بقذائف الارهابيين على جبورين بريف حمص والجيش يرد

جهينة نيوز

أصيب 4 مدنيين بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بعشرات القذائف الصاروخية قرية جبورين وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص.

وذكرت سانا أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الفرحانية غرب تلبيسة والغنطو بالريف الشمالي قصفت بأكثر من 40 قذيفة قرية جبورين ما تسبب بإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية مناسبة على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف للمجموعات المسلحة.


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